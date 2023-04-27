Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: не превратится ли Россия в страну банкротов? Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Правительство России одобрило законопроект, расширяющий применение гражданами внесудебной процедуры банкротства. Сейчас физическое лицо с долгом от 50 до 500 тысяч рублей и оконченным из-за отсутствия имущества исполнительным производством может подать заявление о своей несостоятельности через МФЦ. Через полгода его долги списываются (при условии, что за это время не появилось оснований для прекращения процедуры или ее перевода в судебный порядок). Новые правила, которые должны заработать в этом году, раздвигают границы задолженности. В частности, нижняя планка банкротства для физлиц снизится с 50 до 25 тысяч рублей, верхняя повысится до миллиона рублей, а срок до повторного внесудебного банкротства сокращается вдвое — до пяти лет.
К слову, официальный размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан России составляет 15 тысяч 700 рублей. Нижний порог банкротства — 25 тысяч рублей, это полтора прожиточных минимума. Более 10% населения страны живут за чертой бедности, а тех, кто получает зарплату меньше 25 тысяч рублей, по данным Росстата, в разы больше.
Смеяться тут или плакать? Не превратимся ли мы, благодаря законодательным новшествам, в страну банкротов? Не станет ли новый закон поощрением для тех, кто безответственно относится к своим финансам? Не получится ли так, что за банкротов будут «отдуваться» ответственные заемщики? Сегодня поговорим о этом в программе «Дневной дозор».
Хотелось бы, чтобы люди лезли в банкротство с каких-то более серьезных сумм — 200, 300, 400 тысяч рублей, но на самом деле новый закон, понижающий нижнюю планку банкротства для физлиц до 25 тысяч рублей, - чисто технический. Никакой практической значимости он не имеет и никаких ужасных последствий не принесет. Такого мнения придерживается псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Также он уверен, что эту инициативу выдвинули банки, чтобы поправить свой баланс на фоне большого количества невозвратов по кредитам.
«Не надо расслаблять людей!» - советует органам власти председатель регионального отделения общественной организации «Опора России» Валерий Лесников. Он считает, что законопроектами из разряда снижения нижней планки банкротства государство подталкивает население страны к финансовому иждивенчеству, и в скором времени при малейшей финансовой проблеме вместо того, чтобы хотя бы попытаться своими силами ее решить, люди побегут инициировать процедуру банкротства. Такой подход Валерий Лесников считает экономически неверным.
А вот председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен Олег Брячак считает инициативу о снижении нижней планки банкротства «замечательной». Следующим шагом, по его мнению, нужно дать шанс людям, прошедшим банкротство, на реабилитацию во всех кредитных учреждениях — пока что в нашем государстве к банкротам относятся, как к прокаженным. И в том плане Олег Брячак знает, что говорит — в течение нескольких лет он и сам находился в «шкуре» банкрота: вложил в строительство таможенного терминала 10 миллионов евро (2 своих и 8 заимствованных), запустил бизнес, а потом вышел приказ аннулировать таможенные коды, и все - терминал перестал существовать, бизнес встал, и ему пришлось пойти на банкротство. Понятно, что в этой ситуации о финансовом инфантилизме бизнесмена речи не идет. И таких историй, отмечает Олег Брячак, много.
Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев отмечает, что за последние годы законодательство в части процедуры банкротства и так сильно либерализировалось и играет на руку недобросовестным людям, которые «понаберут кредитов, накопят долгов», а потом специально идут на банкротство, чтобы их не выплачивать, отмечает омбудсмен. На этом фоне очередные законодательные новшества выглядят весьма «соблазнительными». Чтобы ситуация не усугубилась, по его мнению, в каждом случае нужно принимать решение о банкротстве с учетом причин появления долгов у потенциального банкрота. Не менее важен вопрос воспитания у людей добросовестного отношения к деньгам.
Председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов не совсем понимает, для чего для физлиц сделана такая низкая планка банкротства — от 25 тысяч рублей. Это не то, чтобы популистская мера, рассуждает депутат, но от финансовых бедствий она людей не защитит. Куда результативнее, по его мнению, развивать финансовую грамотность населения - и для государства менее затратно, и для людей полезно. Если со школьной скамьи учить россиян правильно пользоваться этим инструментом, в нашей «стране возможностей» они уж точно не пропадут, полагает Андрей Козлов.
Новая нижняя граница банкротства физлица — 25 тысяч рублей — пока вызывает больше вопросов, чем ответов. Одни эксперты считают, что такими законами государство само подталкивает россиян к финансовому иждивенчеству и инфантилизму. А другие, наоборот, уверены, что наша страна никогда не станет страной банкротов, потому что статус банкрота — то еще удовольствие. Но что-то мне подсказывает, что в скором времени в МФЦ хлынут потоки будущих «банкротов», которые пока еще не понимают, во что ввязываются.
Татьяна Иванова