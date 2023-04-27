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Экономика

Не превратится ли Россия в страну банкротов?

28.04.2023 13:43|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: не превратится ли Россия в страну банкротов? Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Правительство России одобрило законопроект, расширяющий применение гражданами внесудебной процедуры банкротства. Сейчас физическое лицо с долгом от 50 до 500 тысяч рублей и оконченным из-за отсутствия имущества исполнительным производством может подать заявление о своей несостоятельности через МФЦ. Через полгода его долги списываются (при условии, что за это время не появилось оснований для прекращения процедуры или ее перевода в судебный порядок). Новые правила, которые должны заработать в этом году, раздвигают границы задолженности. В частности, нижняя планка банкротства для физлиц снизится с 50 до 25 тысяч рублей, верхняя повысится до миллиона рублей, а срок до повторного внесудебного банкротства сокращается вдвое — до пяти лет.

К слову, официальный размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан России составляет 15 тысяч 700 рублей. Нижний порог банкротства — 25 тысяч рублей, это полтора прожиточных минимума. Более 10% населения страны живут за чертой бедности, а тех, кто получает зарплату меньше 25 тысяч рублей, по данным Росстата, в разы больше.

Смеяться тут или плакать? Не превратимся ли мы, благодаря законодательным новшествам, в страну банкротов? Не станет ли новый закон поощрением для тех, кто безответственно относится к своим финансам? Не получится ли так, что за банкротов будут «отдуваться» ответственные заемщики? Сегодня поговорим о этом в программе «Дневной дозор».

Хотелось бы, чтобы люди лезли в банкротство с каких-то более серьезных сумм — 200, 300, 400 тысяч рублей, но на самом деле новый закон, понижающий нижнюю планку банкротства для физлиц до 25 тысяч рублей, - чисто технический. Никакой практической значимости он не имеет и никаких ужасных последствий не принесет. Такого мнения придерживается псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Также он уверен, что эту инициативу выдвинули банки, чтобы поправить свой баланс на фоне большого количества невозвратов по кредитам.

«Никакого значения этот законодательный акт не имеет, никакой страной банкротов мы не будем, потому что человек так просто на банкротство не пойдет. Разумный человек. Ну сами подумайте, за 10 лет вы два раза обанкротились, приходите на работу, вас кто-нибудь возьмет на работу? Я думаю, нет. У вас будут большие проблемы в получении кредитов, отсрочек и всего прочего. То есть вы сильно будете ограничены в своих экономических правах. Люди на такую процедуру, я считаю, так просто идти не будут. Так что она будет непопулярна. Я думаю, что эту инициативу, наверное, выдвинули банки, чтобы поправить свои бумажные дела по социальным кредитам. Сейчас много микрокредитов, наверное, очень много невозврата таких сумм как 25, 30, 40 тысяч рублей. Это чисто такая бумажная техническая работа. Они выдвинули такую инициативу, чтобы списывать со своего баланса эти невозвратные кредиты».

«Не надо расслаблять людей!» - советует органам власти председатель регионального отделения общественной организации «Опора России» Валерий Лесников. Он считает, что законопроектами из разряда снижения нижней планки банкротства государство подталкивает население страны к финансовому иждивенчеству, и в скором времени при малейшей финансовой проблеме вместо того, чтобы хотя бы попытаться своими силами ее решить, люди побегут инициировать процедуру банкротства. Такой подход Валерий Лесников считает экономически неверным.

«Что такое 20 тысяч или 25 тысяч рублей? Это месячная зарплата. Мы наплодим и нахлебников, и те фирмы, которые будут давать эти деньги в долг. Это неправильный экономически подход. Я считаю, что так делать не надо. Я не знаю, кто был инициатором этих возможных изменений. Но, например, я же часто езжу в разные регионы, мы встречаемся и проводим разные форумы. Но таких инициатив у "Опоры" не было, потому, что "Опора" - это содружество и общественная организация предпринимателей, которые ратуют за то, чтобы страна экономически развивалась, повышалось благосостояние населения, потому что в конечном итоге малый бизнес оказывает услуги населению. Если у населения будет больше средств для покупки, естественно, малый бизнес будет лучше работать, лучше себя чувствовать. При этом не нужна страна банкротов».

А вот председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен Олег Брячак считает инициативу о снижении нижней планки банкротства «замечательной». Следующим шагом, по его мнению, нужно дать шанс людям, прошедшим банкротство, на реабилитацию во всех кредитных учреждениях — пока что в нашем государстве к банкротам относятся, как к прокаженным. И в том плане Олег Брячак знает, что говорит — в течение нескольких лет он и сам находился в «шкуре» банкрота: вложил в строительство таможенного терминала 10 миллионов евро (2 своих и 8 заимствованных), запустил бизнес, а потом вышел приказ аннулировать таможенные коды, и все - терминал перестал существовать, бизнес встал, и ему пришлось пойти на банкротство. Понятно, что в этой ситуации о финансовом инфантилизме бизнесмена речи не идет. И таких историй, отмечает Олег Брячак, много.

«В нашей стране, к сожалению, к банкротам отношение крайне негативное. Им не дают кредиты, им не дают ипотеки. Они не могут участвовать в каком-то бизнесе, где завязаны банки. Получается, что эти люди становятся из разряда прокаженных, что, мне кажется, совершенно недопустимо, и я буду это решать на законодательном уровне. То, что касается снижения вот этой нижней планки для того, чтобы наши граждане имели право без суда списать с себя долги, которые у них образовались, это замечательная помощь для наших граждан. И нечасто я хвалю наше правительство, но в этой ситуации я их хвалю, именно потому что они понимают реальную ситуацию, в которой наши граждане на сегодняшний день живут, и дают им такую возможность. Внесудебное признание человека банкротом позволяет гражданину более просто, скажем так, списать с себя долги и более дешево. Не надо нанимать каких-то там юристов. Следующим шагом, лично я буду это инициировать, чтобы люди, которые прошли процедуру банкротства, имели шанс на реабилитацию во всех кредитных, финансовых и прочих учреждениях, чтобы к ним относились не как к каким-то людям второго сорта, а как к полноценным участником бизнес-процессов».

Уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев отмечает, что за последние годы законодательство в части процедуры банкротства и так сильно либерализировалось и играет на руку недобросовестным людям, которые «понаберут кредитов, накопят долгов», а потом специально идут на банкротство, чтобы их не выплачивать, отмечает омбудсмен. На этом фоне очередные законодательные новшества выглядят весьма «соблазнительными». Чтобы ситуация не усугубилась, по его мнению, в каждом случае нужно принимать решение о банкротстве с учетом причин появления долгов у потенциального банкрота. Не менее важен вопрос воспитания у людей добросовестного отношения к деньгам.

«Надо понимать, что все-таки, если мы говорим о банкротстве кредитных долгов, то тут банку, насколько мне известно, иногда и выгодно, чтобы человек объявил себя банкротом, потому что ему эти все средства возмещает государство и страховые компании. Поэтому тут такая ситуация. Понятно, что это ложится на плечи, в том числе, и налогоплательщиков. Добросовестность как нам воспитать у людей, и чтобы они не попадали на такие серьезные долги?. Тут, наверное, надо все-таки культура, финансовая грамотность даже прежде всего. Ну и, опять же, принятие решения должно основываться на каких-то серьезных критериях, а не так, чтобы каждый, кто решил не платить по долгам, решил признать себя банкротом. Наверное, эту процедуру нужно ужесточать. Если вспоминать, что было 10 лет назад, то я, когда занимался бизнесом, всегда думал о том, смогу ли я выплатить. Что будет дальше? Никогда не думал о том, что вот так легко я наберу кредитов и потом легко признаю себя банкротом, и все мне простят. Поэтому с каждым годом у нас в законодательном отношении это либерализуется, так скажем, упрощают эти процедуры. Не знаю, правильно ли это».

Председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов не совсем понимает, для чего для физлиц сделана такая низкая планка банкротства — от 25 тысяч рублей. Это не то, чтобы популистская мера, рассуждает депутат, но от финансовых бедствий она людей не защитит. Куда результативнее, по его мнению, развивать финансовую грамотность населения - и для государства менее затратно, и для людей полезно. Если со школьной скамьи учить россиян правильно пользоваться этим инструментом, в нашей «стране возможностей» они уж точно не пропадут, полагает Андрей Козлов.

«Может быть, это, на мой взгляд, надо начинать в школах. Помимо того, что сейчас обсуждается введение предмета НВП, начальной военной подготовки, мне кажется, все-таки введение финансовой грамотности тоже очень важно. Сейчас у нас все-таки страна возможностей. Тот, кто хочет, кто желает, все-таки может зарабатывать деньги, может в принципе их копить, может их, скажем так, превращать. У нас много различных финансовых инструментов. Доступные кредитные ресурсы. Но, мне кажется, это достаточно низкая планка. Я не знаю, к чему она приведет, но, мне кажется, она точно не защитит большую часть населения от бедности».

Новая нижняя граница банкротства физлица — 25 тысяч рублей — пока вызывает больше вопросов, чем ответов. Одни эксперты считают, что такими законами государство само подталкивает россиян к финансовому иждивенчеству и инфантилизму. А другие, наоборот, уверены, что наша страна никогда не станет страной банкротов, потому что статус банкрота — то еще удовольствие. Но что-то мне подсказывает, что в скором времени в МФЦ хлынут потоки будущих «банкротов», которые пока еще не понимают, во что ввязываются.

Татьяна Иванова

Теги: #регион60 #деньги #Дневной дозор #банкротство
Источник: Псковская Лента Новостей
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