Региональное отделение Союза машиностроителей России и Торгово-промышленная палата Псковской области договорились о сотрудничестве

Церемония подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и Союза «Торгово-промышленная палаты Псковской области» прошла в Штабе общественной поддержки в Пскове 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Соглашение подписали куратор регионального отделения «Союз машиностроителей России», секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.
«Между нами всегда было долголетнее и дружественное взаимодействие. Мне вдвойне приятно подписывать соглашение с таким профессионалом», — сказал Владимир Зубов.
Александр Козловский поблагодарил Торгово-промышленную палату за плодотворное взаимодействие.
«Цели и задачи наших организаций едины - это помощь предпринимателям, заводам, комбинатам, которые находятся и работают на территории Псковской области», - отметил он.
В рамках подписанного соглашения выделены основные направления взаимодействия:
- организация совместных мероприятий по вопросам развития промышленности и предпринимательства в Псковской области, включая совместные собрания, консультации, конференции, семинары и иные публичные обсуждения с привлечением представителей государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций науки и образования;
- содействие формированию в Псковской области социальной, экономической, технологической и политической среды, способствующей динамичному развитию машиностроительного комплекса;
- оказание помощи машиностроительным предприятиям в вопросах их взаимодействия с органами власти всех уровней;
- осуществление обмена информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам, а также информацией о текущей и перспективной деятельности сторон.