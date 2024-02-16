Экономика

Региональное отделение Союза машиностроителей России и Торгово-промышленная палата Псковской области договорились о сотрудничестве

Церемония подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и Союза «Торгово-промышленная палаты Псковской области» прошла в Штабе общественной поддержки в Пскове 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соглашение подписали куратор регионального отделения «Союз машиностроителей России», секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.

«Между нами всегда было долголетнее и дружественное взаимодействие. Мне вдвойне приятно подписывать соглашение с таким профессионалом», — сказал Владимир Зубов.

Александр Козловский поблагодарил Торгово-промышленную палату за плодотворное взаимодействие.

«Цели и задачи наших организаций едины - это помощь предпринимателям, заводам, комбинатам, которые находятся и работают на территории Псковской области», - отметил он.

В рамках подписанного соглашения выделены основные направления взаимодействия: