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Экономика

По итогам года в России прогнозируют инфляцию в 6,5%

12.07.2024 09:29|ПсковКомментариев: 1

Инфляция в России по итогам 2024-го будет на уровне 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Затормозить рост цен сейчас практически нечем, поскольку в условиях санкций и ограничений в сфере логистики и платежей увеличиваются затраты компаний, отметил директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Кроме того, подстегивает инфляцию активная структурная перестройка экономики РФ и рост расходов федерального бюджета, отметил главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов. По его мнению, майские заморозки внесут свой вклад, а ближе к концу года станет сказываться эффект от запланированного повышения налога на прибыль.

В апрельском докладе Центробанк закладывал рост цен в 2024-м на уровне 4,3-4,8%. Тогда регулятор ожидал, что годовая инфляция вернется к цели в 2025-м и будет находиться вблизи таргета в 4%. Однако 4 июля на Финансовом конгрессе зампред Банка России Алексей Заботкин сказал, что прогноз по росту цен будет повышен.

Замедлить инфляцию поможет снижение бюджетных трат, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Как ранее сообщали в Минэке, в ближайшие месяцы на сдерживание роста цен будет влиять в том числе поступление на прилавки отечественного урожая.

Источник: Псковская Лента Новостей
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