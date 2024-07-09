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Общество

«Хайпожоры»: Битва за семейные ценности, бум крипто-кликеров и мусорный коллапс. ВИДЕО

12.07.2024 14:24|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 июля. 

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

  • Битва за семейные ценности.
  • Бум крипто-кликеров.
  • Мусорный коллапс – точка или запятая?
Теги: #хайпожоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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