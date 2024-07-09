Общество

Мошенники создали фейковый сайт СК с информацией о якобы содействии в получении выплат ветеранам СВО

Следственный комитет РФ предупреждает, что мошенники создают поддельные страницы ведомства в интернете для обмана граждан.

«В сети Интернет обнаружены ресурсы с символикой Следственного комитета Российской Федерации, где размещаются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях», - сказали в СК.

Мошенники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками СК РФ стиле.

«В частности, в интернет-пространстве выявлен фейковый сайт СК России, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении установленных законом выплат. Для этого посредством заполнения заявления на фиктивных бланках ведомства производится сбор персональных данных граждан», - рассказали в ведомстве. После заполнения заявления лжеследователи звонят и просят перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате.

«Обращаем ваше внимание, что сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести денежные средства! Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы!» - заявили в СК.