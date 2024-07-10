Экономика

Внешний долг России вырос впервые за два года

Внешний долг России во втором квартале текущего года вырос на 1,12% - до 306,1 миллиарда долларов, это первое его увеличение за два года, следует из предварительных данных ЦБ РФ.

Последний раз показатель показывал рост во втором квартале 2022 года - на 5,3%.

Главным образом увеличение произошло за счет внешней задолженности ЦБ и банков - она подскочила сразу на 7,7%, до 97,8 миллиарда долларов. Также немного увеличился долг госструктур - на 1,7%, до 32,3 миллиарда долларов. Компании продолжили снижать свои обязательства перед нерезидентами - они сократились на 2,3%, до 176 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.