Культура

Фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдёт в Усвятском районе

Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» имени Ольги Сергеевой состоится в Усвятском районе 13 июля. Праздничные гуляния традиционно пройдут в деревне Церковище, где жила усвятская исполнительница.

В мероприятии примут участие 15 коллективов из Псковской области и Республики Беларусь. Как Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда», организатор фестиваля Галина Березина, программа включает в себя поклон дому Ольги Сергеевой, театрализованный концерт участников, конкурс угощений «Складчина», выступление гостей, мастер-классы, а также купальские песни и танцы. Специальный гость - ученица усвятской исполнительницы, народная артистка России Евгения Смольянинова.

«Название фестиваля отсылает к Андрею Тарковскому, который восхищённо описывал исполнение Ольги Сергеевой как знак русского», - отметила организатор.

Официальная часть мероприятия начнётся в Доме фольклора деревни Церковище в 12:00.