Общество

Псковичам предлагают пройти общероссийский диктант по вопросам грудного вскармливания

Первый общероссийский диктант по грудному вскармливанию в рамках проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» стартовал 9 июля. Проверить свои знания о грудном вскармливании может любой желающий, но прежде всего, конечно, родители малышей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Источник: «Единая Россия»

Тестовые вопросы разработаны Национальным координирующим центром по поддержке грудного вскармливания ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздрава России. Диктант доступен на сайте проекта до начала августа.

За полчаса участникам предстоит ответить на 30 вопросов, на каждый из них лишь один ответ является верным. В течение всего диктанта можно вернуться к старым ответам и исправить их или ответить на неотвеченные. После успешной сдачи теста предоставляется сертификат о прохождении диктанта.

Напоминаем, что с 1 по 7 августа ежегодно проходит Всемирная неделя грудного вскармливания по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Её цель — информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребёнка.