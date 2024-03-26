Экономика

Производство яиц падает в России

По итогам января—февраля 2024 года производство куриных яиц в России сократилось на 1,8% год к году, до 6,11 млрд штук, говорится в материалах Росптицесоюза. В натуральном выражении показатель снизился на 110,1 млн яиц.

Только за февраль производство куриных яиц сократилось год к году на 1,5%, а месяц к месяцу — на 7,5%, до 29,3 млрд штук, следует из материалов, пишет «Коммерсантъ».

Месячный объем производства яиц остается ниже прошлогоднего с сентября 2023 года, а этот продукт вошел в число наиболее подорожавших на продовольственном рынке, следует из данных Росстата.

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По данным службы, средние потребительские цены на яйца с января по декабрь 2023 года выросли в 1,6 раза, до 132,45 руб. за десять штук.