Общество

Роль общественников в вопросе сохранения памяти о Великой Отечественной войне обсудили в Пскове

Очередное пленарное заседание Общественной палаты Псковской области прошло в здании филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове 31 января, тема обсуждения - «Роль общественных организаций в вопросе сохранения памяти о Великой Отечественной войне: к 80-летию Победы», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель Общественной палаты Псковской области шестого созыва, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов рассказал, что в 2024 году были проведены два региональных грантовых конкурса по предоставлению субсидий СОНКО, по итогам которого разыграно 23 млн рублей, определены 28 победителей с суммой поддержки до 1 млн рублей.

«Наше пленарное заседание посвящено не только 80-летию Победы в этот юбилейный год. Оно посвящено и Году защитника Отечества. 2025 год по указу нашего президента был объявлен Годом защитника Отечества. Конечно, большое количество самых разнообразных общественных организаций, общественных движений, которые действуют на территории Псковской области, вовлечены в самые разные проекты, которые либо были реализованы, либо реализуются, либо будут реализованы в этот юбилейный год. Сегодня члены Общественной палаты хотят обсудить, каким образом различные общественные организации вовлечены в этот процесс, какие проекты будут организованы, по каким направлениям Общественной палате могли бы быть полезны те проекты, о которых мы сегодня будем говорить», - пояснил Александр Седунов и добавил, что речь идет о проектах, финансирование которых выделяется из бюджета Псковской области, Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив.

Он отметил, что сегодняшнее заседание проводится в филиале фонда «Защитники Отечества», что имеет большое значение для Общественной палаты Псковской области.

«Очень важна та ежедневная работа, которая проводится фондом, проводится общественными организациями, волонтерами, добровольцами с точки зрения поддержки семей участников специальной военной операции, с точки зрения сопровождения и внимания к ветеранам специальной военной операции. Этот весь комплекс вопросов мы сегодня рассматриваем на нашем пленарном заседании Общественной палаты», — уточнил Александр Седунов.

В конце 2025 года состоялось несколько конкурсных процедур, члены Общественной палаты Псковской области были участниками, экспертами, которые оценивали заявки и проекты.

«Многие из этих проектов были посвящены военно-патриотическому воспитанию в год 80-летия Победы и в Год защитника Отечества. Это различные военно-патриотические мероприятия. Это рассказы, это различные сюжеты о Героях Псковской земли, о тех событиях, которые происходили на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны и происходят во время специальной военной операции», — заключил председатель Общественной палаты Псковской области.

Также сегодня для членов Общественной палаты Псковской области экскурсию по зданию филиала фонда «Защитники Отечества» провела руководитель Надежда Васильева.