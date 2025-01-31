Роль общественников в вопросе сохранения памяти о Великой Отечественной войне обсудили в Пскове 

Очередное пленарное заседание Общественной палаты Псковской области прошло в здании филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове 31 января, тема обсуждения - «Роль общественных организаций в вопросе сохранения памяти о Великой Отечественной войне: к 80-летию Победы», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель Общественной палаты Псковской области шестого созыва, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов рассказал, что в 2024 году были проведены два региональных грантовых конкурса по предоставлению субсидий СОНКО, по итогам которого разыграно 23 млн рублей, определены 28 победителей с суммой поддержки до 1 млн рублей.
Он отметил, что сегодняшнее заседание проводится в филиале фонда «Защитники Отечества», что имеет большое значение для Общественной палаты Псковской области.
«Очень важна та ежедневная работа, которая проводится фондом, проводится общественными организациями, волонтерами, добровольцами с точки зрения поддержки семей участников специальной военной операции, с точки зрения сопровождения и внимания к ветеранам специальной военной операции. Этот весь комплекс вопросов мы сегодня рассматриваем на нашем пленарном заседании Общественной палаты», — уточнил Александр Седунов.
В конце 2025 года состоялось несколько конкурсных процедур, члены Общественной палаты Псковской области были участниками, экспертами, которые оценивали заявки и проекты.
Также сегодня для членов Общественной палаты Псковской области экскурсию по зданию филиала фонда «Защитники Отечества» провела руководитель Надежда Васильева.