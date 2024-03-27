Экономика

Доля выданных бизнесу кредитов с плавающей ставкой подскочила до 50%

Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков по состоянию на 1 февраля 2024-го поставила исторический рекорд — 49,87%, следует из данных Центробанка. Выдачи таких ссуд активно растут: только за последний год (с февраля 2023-го) показатель увеличился на 5 п. п.

Спрос на кредиты с плавающей ставкой растет, сообщала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке 16 февраля. Это связано с уверенностью участников рынка, что инфляция в стране стабилизируется, и тогда ЦБ начнет смягчать политику, пишут «Известия».

Рынок действительно ожидает, что ключевая будет снижаться в ближайшей перспективе, а потому кредитные продукты, условия по которым привязаны к этому показателю, могут стать особенно выгодными, подчеркнул независимый финансовый аналитик Борис Ушерович.

Займы с переменной ставкой позволяют уменьшить кредитную нагрузку, если ключевую снижают — при этом не нужно прибегать к рефинансированию, уточнил независимый эксперт Андрей Бархота. Кроме этого, при оформлении ссуды банк может заранее заложить смягчение политики регулятора — благодаря этому получится выдать больше денег (финансовая организация учтет, что в дальнейшем заемщик сможет платить меньше процентов).

Пока качество корпоративных кредитов с переменными ставками стабильно, а доля просрочки по ним на начало января составляла всего около 1%, сообщала зампред Банка России Ольга Полякова. По ее словам, объемы реструктуризации таких займов пока не растут.

Угроза кредитов с плавающей ставкой для финансовой системы сейчас может быть не такой серьезной, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, банки способны отсеивать недостаточно надежных заемщиков с помощью скоринга и риск-менеджмента. Поэтому в будущем доля таких ссуд может вырасти — особенно при стабильном курсе рубля и более предсказуемой ситуации как в российской, так и мировой экономике.