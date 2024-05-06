Экономика

Совокупный объем кредитов россиян впервые превысил 36 трлн рублей

Совокупный объем кредитов россиян впервые достиг 36,6 трлн рублей по итогам марта 2024 года. Это следует из статистики Центробанка.

После повышения ставки ЦБ до 16% в декабре 2023-го рост портфеля замедлился. Три месяца подряд общий объем ссуд граждан увеличивался на 100–300 млрд рублей. Однако в марте спрос на займы снова вырос. Кредитный портфель населения подскочил сразу на 634 млрд. Причем основной рост пришелся на необеспеченные ссуды, пишут «Известия».

Спрос россиян на займы уменьшился в зимние месяцы на фоне роста ставок и ужесточения выдачи необеспеченных ссуд, пояснил директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по маркетингу Алексей Волков. В I квартале этого года регулятор еще сильнее ограничил возможность предоставлять займы наличными клиентам с высокой долговой нагрузкой. При этом к марту стало понятно, что ЦБ завершил цикл поднятия ключевой. Ситуация стабилизировалась, и россияне повысили активность, рассказал эксперт.

Потребительский спрос также сохраняется на высоком уровне, добавила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По ее словам, двузначные ставки в экономике частично компенсировались ростом реальных зарплат населения.

Совокупный кредитный портфель граждан уже достиг пятой части ВВП России, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Риски роста закредитованности россиян еще сохраняются, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако беспокойство вызывают в основном только заемщики с высокой долговой нагрузкой.