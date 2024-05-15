Экономика

ГК «Титан» представила проекты импортозамещения в химии на выставке «Россия»

Председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский выступил на пленарной сессии «Возможности будущего: технологическое лидерство в промышленности» в рамках недели технологического лидерства на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, организованной Министерством промышленности и торговли РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГК «Титан».

Фото: пресс-служба ГК «Титан»

Центральной темой стали вопросы создания технологического суверенитета страны, в котором одна их главных ролей отводится предприятиям химической отрасли.

В последние годы ГК «Титан» успешно реализует ряд инновационных проектов. В планах этого года запуск первого в России опытного производства систем проточного микрореакторного синтеза. На сегодняшний день завершаются пуско-наладочные работы в Центре микрофлюидных технологий компании, оборудование которого будет востребовано в медицине, фармацевтике, химической промышленности и других сферах.

В 2025 году планируется запустить завод по производству силикагелей и силиказолей в городе Дзержинске Нижегородской области. Данная продукция включена Минпромторгом РФ в перечень приоритетных продуктов, которые оказывают комплексное влияние на развитие 13 отраслей экономики и более 34 направлений производства.

В 2026 году будет открыто производство ПЭТ/ПБТ в городе Пскове. Реализация этого проекта позволит отечественным компаниям нарастить объемы выпуска в таких отраслях промышленности как шинный корд, судостроение, авиастроение, автомобилестроение, медицина, электроника.

В 2027 году планируется запустить завод по производству технического кремния, по этому проекту получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, идет проработка технической части.

В этом году ГК «Титан» приступила к реализации на территории Омской области капиталоемкого проекта ЭП-600, который к 2030 году позволит заместить дефицитными химическими продуктами внутренний рынок. Дополнительно к этому будут созданы предпосылки к развитию смежных отраслей промышленности.

«Инвестиционные проекты компании соответствуют национальным целям развития страны до 2030 года в части обеспечения технологический независимости и формирования новых рынков. Сегодня мы реализуем семь импортозамещающих проектов по мало- и среднетоннажной химии, которые запустим до 2027 года. Три из них мы введем в опытно-промышленное производство в 2024 году — это изофорон, метионин и полибутилентерефталат, а также в промышленное производство полиизобутилен. Создание новых производств и технологий по базовым продуктам химии позволит отечественным компаниям повысить конкурентоспособность и обеспечит лидерство нашей страны по целому спектру отраслей экономики, от фармацевтики до автомобилестроения», - сказал председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Группа компаний большое внимание уделяет сотрудничеству с ведущими научными центрами страны. Два года назад было подписано соглашение о реализации комплексного научно-технического проекта (КНТП) полного инновационного цикла с ведущими научными организациями страны. Соглашение позволяет внедрять передовые отечественные научные разработки, создавая экологически безопасные промышленные производства базовых высокотехнологичных химических продуктов широкого спектра применения.

Компания развивает собственные инжиниринговые центры, цель которых разработка и внедрение в производство современной полимерной продукции и обучение технических специалистов. В настоящее время такой инновационный кластер уже успешно функционирует в Омске, также прорабатывается вопрос создания аналогичного центра на базе производственной площадки завода «Титан-Полимер» в городе Пскове. Такие центры станут частью экосистемы технологического развития в химии.