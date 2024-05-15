Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
день победы великие луки
Игорь Иванов о профсоюзах
экзотика агротуризм
топ заведений для выпускников
ковать кадры пока горячо
педагоги лучшие из лучших
ПЭМЗ ищет сотрудников
творог правда и мифы
дело ФАПное
НОВЫЙ TIGGO 8 PRO
Господин Рейтингомер
выход есть профилактика суицида
взгляд в будущее ИТ в образовании
ритуалы памяти
ENERGY кешбэк-игра
 
 
 
ещё Экономика 15.05.2024 10:100 Цены и тарифы на услуги в Псковской области увеличились на 2,4% 16.05.2024 10:260 ГК «Титан» представила проекты импортозамещения в химии на выставке «Россия» 16.05.2024 07:400 Власти направят на льготные кредиты рекордный триллион в 2024 году 15.05.2024 20:200 Россия и Белоруссия будут совместно готовить аграриев для Союзного государства 15.05.2024 14:110 Производство бумажных изделий в Псковской области выросло почти на 50% 15.05.2024 12:160 Поголовье свиней в Псковской области выросло более чем на 17%
 
 
 
Самое популярное 15.05.2024 09:284 Доярка в Псковской области застала парня в постели с любовницей и убила его ножом 10.05.2024 15:353 До семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге 12.05.2024 21:360 В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военными 15.05.2024 10:155 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс 13.05.2024 13:110 Ярмарка белорусских товаров откроется в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

ГК «Титан» представила проекты импортозамещения в химии на выставке «Россия»

16.05.2024 10:26|Псков

Председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский выступил на пленарной сессии «Возможности будущего: технологическое лидерство в промышленности» в рамках недели технологического лидерства на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, организованной Министерством промышленности и торговли РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГК «Титан».

Фото: пресс-служба ГК «Титан»

Центральной темой стали вопросы создания технологического суверенитета страны, в котором одна их главных ролей отводится предприятиям химической отрасли.

В последние годы ГК «Титан» успешно реализует ряд инновационных проектов. В планах этого года запуск первого в России опытного производства систем проточного микрореакторного синтеза. На сегодняшний день завершаются пуско-наладочные работы в Центре микрофлюидных технологий компании, оборудование которого будет востребовано в медицине, фармацевтике, химической промышленности и других сферах.

В 2025 году планируется запустить завод по производству силикагелей и силиказолей в городе Дзержинске Нижегородской области. Данная продукция включена Минпромторгом РФ в перечень приоритетных продуктов, которые оказывают комплексное влияние на развитие 13 отраслей экономики и более 34 направлений производства.

В 2026 году будет открыто производство ПЭТ/ПБТ в городе Пскове. Реализация этого проекта позволит отечественным компаниям нарастить объемы выпуска в таких отраслях промышленности как шинный корд, судостроение, авиастроение, автомобилестроение, медицина, электроника.

В 2027 году планируется запустить завод по производству технического кремния, по этому проекту получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, идет проработка технической части.

В этом году ГК «Титан» приступила к реализации на территории Омской области капиталоемкого проекта ЭП-600, который к 2030 году позволит заместить дефицитными химическими продуктами внутренний рынок. Дополнительно к этому будут созданы предпосылки к развитию смежных отраслей промышленности.

«Инвестиционные проекты компании соответствуют национальным целям развития страны до 2030 года в части обеспечения технологический независимости и формирования новых рынков. Сегодня мы реализуем семь импортозамещающих проектов по мало- и среднетоннажной химии, которые запустим до 2027 года. Три из них мы введем в опытно-промышленное производство в 2024 году — это изофорон, метионин и полибутилентерефталат, а также в промышленное производство полиизобутилен. Создание новых производств и технологий по базовым продуктам химии позволит отечественным компаниям повысить конкурентоспособность и обеспечит лидерство нашей страны по целому спектру отраслей экономики, от фармацевтики до автомобилестроения», - сказал председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. 

Группа компаний большое внимание уделяет сотрудничеству с ведущими научными центрами страны. Два года назад было подписано соглашение о реализации комплексного научно-технического проекта (КНТП) полного инновационного цикла с ведущими научными организациями страны. Соглашение позволяет внедрять передовые отечественные научные разработки, создавая экологически безопасные промышленные производства базовых высокотехнологичных химических продуктов широкого спектра применения.

Компания развивает собственные инжиниринговые центры, цель которых разработка и внедрение в производство современной полимерной продукции и обучение технических специалистов. В настоящее время такой инновационный кластер уже успешно функционирует в Омске, также прорабатывается вопрос создания аналогичного центра на базе производственной площадки завода «Титан-Полимер» в городе Пскове. Такие центры станут частью экосистемы технологического развития в химии.

Теги: #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие районы Пскова нуждаются в озеленении?
В опросе приняло участие 146 человек
16.05.2024, 11:040 «Три мудреца»: Глас народа – глас Божий? 16.05.2024, 11:030 «Эпоха в церковной жизни Пскова»: митрополит Евсевий отмечает 85-летие 16.05.2024, 10:580 Покровская башня будет закрыта для посещения три дня 16.05.2024, 10:540 «Беседка»: Наталья Горбачева об итогах работы псковской Общественной палаты 5-го состава
16.05.2024, 10:510 Иностранные «специалисты»: головная боль за собственный счет 16.05.2024, 10:480 Органы власти и предприниматели России примут участие в Африканском международном конгрессе 16.05.2024, 10:410 К «дорожной» лекции из Пушкинского заповедника могут подключиться все желающие 16.05.2024, 10:280 Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в Выбутах 5-7 июля
16.05.2024, 10:260 ГК «Титан» представила проекты импортозамещения в химии на выставке «Россия» 16.05.2024, 10:230 Почти 20 км береговой линии в Псковской области очистили от мусора в апреле 16.05.2024, 10:080 Жилые дома сгорели ночью в Кунье и Красногородском округе 16.05.2024, 09:580 Каждый третий псковский школьник проведет летние каникулы дома – опрос
16.05.2024, 09:420 Огонь повредил автомобиль при пожаре на улице Нововойсковой в Пскове 16.05.2024, 09:302 Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит полученных дипломов этой степени 16.05.2024, 09:150 В Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками 16.05.2024, 09:000 Сотрудники ФСБ пресекли факт незаконного оборота оружия в Псковской области
16.05.2024, 08:410 Эксперты предложили Минпросвещения вернуть в школы оценку за поведение 16.05.2024, 08:200 Утечки конфиденциальной информации из-за кибератак в России выросли до 72% 16.05.2024, 08:032 В Псковской области падает спрос на акушерок - исследование 16.05.2024, 08:000 Ямочный ремонт на дорогах Пскова проводят сотрудники «СитиИнвестГрупп»
16.05.2024, 07:400 Власти направят на льготные кредиты рекордный триллион в 2024 году 16.05.2024, 07:200 Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Леваков 16.05.2024, 07:000 Юрист раскрыл, когда многим россиянам вернут двойную индексацию пенсий 15.05.2024, 22:000 Дорожную разметку на трех улицах в Пыталово восстановили в рамках гарантийных обязательств
15.05.2024, 21:490 Рассыпанный цемент на Запсковье устранили сотрудники «СитиИнвестГрупп» 15.05.2024, 21:450 В Пскове проведут ремонт улицы Пожиговской и дороги в Панино 15.05.2024, 21:400 Более 30 псковских призывников узнали о вреде наркотиков 15.05.2024, 21:380 Труп обнаружили в сгоревшем доме на Завеличье
15.05.2024, 21:200 Псковичи безоговорочно поддерживают проект о запрете продажи энергетиков детям – опрос 15.05.2024, 21:000 Восемь вакансий открыты в гдовской полиции 15.05.2024, 20:400 Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее 15.05.2024, 20:300 Продолжаются поиски псковича с татуировкой в виде куполов на спине
15.05.2024, 20:260 Более 1100 заявлений о приостановлении исполнительных производств поступило псковским приставам от участников СВО 15.05.2024, 20:200 Россия и Белоруссия будут совместно готовить аграриев для Союзного государства 15.05.2024, 20:190 Созданные немцем во время оккупации рисунки Пскова покажут на «Ночи музеев» 15.05.2024, 20:130 Исхудавшего медвежонка-сироту спасли в Псковской области
15.05.2024, 20:000 Жилой дом горит на Завеличье 15.05.2024, 20:000 Конкурс детского рисунка «Краски здоровой жизни» проводят псковские полицейские 15.05.2024, 19:570 Псковская область лидирует по прибыли санаторно-курортной отрасли в СЗФО 15.05.2024, 19:510 Кавер-группа «Красивая» выступит на «Ночи музеев» в Пскове
15.05.2024, 19:442 Иноагентам запретили участвовать в выборах 15.05.2024, 19:400 Более 30 псковских семей приняли на воспитание детей и получили единовременное пособие 15.05.2024, 19:380 Съемки телепрограммы «Тайна на карте» прошли в Пскове 15.05.2024, 19:290 «Совершенно безобидна»: редкую ящерицу сфотографировали в Изборско-Мальской долине
15.05.2024, 19:250 Студенты псковского колледжа вдохновились выставкой «Пушкин и театр» 15.05.2024, 19:200 Псковичей приглашают на обучение в Академию Росгвардии в Петербурге 15.05.2024, 19:160 Появилось видео с места убийства двух человек ревнивой дояркой в Бежаницах 15.05.2024, 19:060 Костры запретили разводить в Невельском округе
15.05.2024, 19:000 Образовательная программа по генерации идей прошла в псковском технопарке «Электрополис» 15.05.2024, 18:510 Городской автобус и легковой автомобиль столкнулись на «кругу» на Запсковье 15.05.2024, 18:400 Продолжается капитальный ремонт дома на улице Советской в Пскове 15.05.2024, 18:200 Главный федеральный инспектор Псковской области разъяснил осужденным в Себежском районе их права
15.05.2024, 18:100 «Зверье мое»: Все о французских бульдогах 15.05.2024, 18:001 Доклад псковского курсанта о женщинах-маньяках стал лучшим на научной конференции 15.05.2024, 17:560 Свыше 850 га придорожных участков автотрасс обработают от борщевика в Псковской области 15.05.2024, 17:541 Памфилова представила проект логотипа единого дня голосования 2024 года
15.05.2024, 17:500 Выставка «Чудо Преображения» откроется в Изборске 18 мая 15.05.2024, 17:490 «Газпром газораспределение Псков» завершил отопительный сезон без технологических нарушений на сетях 15.05.2024, 17:400 Саперы псковской Росгвардии обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны 15.05.2024, 17:390 Реконструкция и расширение улицы Ипподромной планируется в Пскове
15.05.2024, 17:300 Профсоюз помог псковичу включить в общий стаж период работы в Казахстане 15.05.2024, 17:280 Благоустройство сквера на Сиреневом Бульваре в Пскове планируют завершить до 1 августа  15.05.2024, 17:200 Первенство области по баскетболу завершилось в Пскове 15.05.2024, 17:190 Движение транспорта закроют на участке улицы Некрасова в Пскове с 16 мая
15.05.2024, 17:100 Почти четыре миллиона куриных яиц ввезли в Россию через Псковскую область на праздничных выходных 15.05.2024, 17:080 Несчастный случай произошел с работником ООО «Спорт мастер» в Великих Луках 15.05.2024, 17:000 «Подстрочник»: Светлана Мельникова и Борис Андрианов о «Музыкальной экспедиции» и «Ночи музеев». ВИДЕО 15.05.2024, 16:560 Полиция нашла подростков, которые повредили стройматериалы в Себеже
15.05.2024, 16:520 Движение на нескольких участках трассы Р-23 ограничат 16 мая для дорожных работ 15.05.2024, 16:430 Сотруднику псковского предприятия отсекло фаланги пальцев на работе 15.05.2024, 16:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 мая 15.05.2024, 16:320 80 портретов покажут псковичам во время «Ночи музеев»
15.05.2024, 16:230 Полиция устанавливает личность неизвестного мужчины, умершего в Пскове 15.05.2024, 16:210 Туманная платформа упростит геймерам Псковщины доступ к играм 15.05.2024, 16:140 Премьер-министра Словакии Фицо ранили во время стрельбы - СМИ 15.05.2024, 16:040 Мошенники начали представляться операторами связи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru