Экономика

В два раза снизили многомиллионные требования налоговой к великолукской компании после суда

Более чем в два раза налоговый орган снизил свои требования по доначисленным налогам и пени в общей сумме почти 100 млн рублей в отношении организации из города Великие Луки в ходе судебных разбирательств при участии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева и его общественного помощника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил бизнес-омбудсмен.

В самом конце 2023 года в адрес бизнес-омбудсмена обратилась компания из Великих Лук, находящаяся в критической ситуации – банкротство, споры с налоговыми органами о дроблении бизнеса, доначисленные налоги, пени и штраф на сумму более чем 95 млн рублей.

Судебные споры между компанией и налоговым органом при участии органов прокуратуры на момент обращения уже длились несколько лет, требования органа за это время частично были снижены, к сожалению, это не предотвратило банкротство организации, а кроме того критическая ситуация компании весьма негативно отражалась и на деятельности контрагентов, заметил Мурылев.

Бизнес-омбудсмен оперативно был привлечен в дело качестве третьего лица и представил свою позицию относительно неправомерности предъявляемых заявителю требований, кроме того, в ходе рассмотрения дела возникла необходимость в привлечении специалиста по налоговым вопросам для более детальной работы по делу.

«Несмотря на, казалось бы, решенный исход дела – суд готов был выходить на решение перед вступлением в дело уполномоченного, к судебным спорам был привлечен помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области. Помощником был представлен ряд аргументов относительно недостоверности расчета вменяемых налогов и пени, который был принят во внимание самим налоговым органом», - рассказал Мурылев.

В ходе судебного разбирательства налоговый орган представил в суд новое решение по результатам проведенных проверок с уменьшенными требованиями, что стало компромиссом для сторон и поводом для отзыва искового заявления компанией, которая обжаловала первоначальное решение налоговой.

На текущий момент еще ведутся переговоры относительно вопросов банкротства бизнеса, однако уже весьма успешный результат для заявителя достигнут, заметил бизнес-омбудсмен. Всего из требований кредиторов компании были исключены требования налогового органа в размере более 52 млн рублей.