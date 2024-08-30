Экономика

На 6,9 % увеличились реальные денежные доходы псковичей во втором квартале 2024 года

На 6,9% увеличились реальные денежные доходы псковичей во II квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, во II квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 7,7 процента.

Ранее сообщалось, что Псковская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат.