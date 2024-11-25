Экономика

На имущество с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей в Пскове установили налоговую ставку в 2,5%

Налоговую ставку в 2,5% на имущество с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей установили в Пскове. Изменения в решение гордумы «О налоге на имущество физических лиц» депутаты Псковской городской Думы приняли на очередной 28-ой сессия 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Имущество с кадастровой стоимостью, превышающей 300 млн рублей, будет облагаться налогом по ставке 2,5%. Соответствующие изменения приняты для приведения решения гордумы в соответствие с федеральным законодательством.

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

«За» проект проголосовали 20 депутатов из 20 присутствующих.