Экономика

Общий объем кредитов россиян достиг рекордных 38 трлн рублей

Общий объем ссуд россиян превысил 38 трлн рублей на начало ноября, следует из данных ЦБ. При этом темпы выдачи кредитов гражданам резко сократились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки. В последний раз — 25 октября — регулятор поднял ее с 19% до рекордного 21%.

В октябре объем ссуд населения вырос только на 170 млрд рублей, а в сентябре — на 189 млрд. До этого показатель увеличивался значительно быстрее, например, в августе — на 412 млрд. Всего с начала года общий размер задолженности россиян с учетом погашения ссуд вырос на 4 трлн.

Основные причины замедления темпов кредитования — это повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциального регулирования, пояснила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Однако этого пока недостаточно для значительного замедления инфляции, считает руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. По данным Росстата, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5% после 0,36% в предыдущую неделю. При этом с начала года рост цен достиг 8,3%, пишет «Известия»

Проинфляционные риски по-прежнему сохраняются, согласилась Анна Землянова. По ее словам, к ним относятся, например, рост зарплат из-за ситуации на рынке труда и мягкая бюджетная политика. Регулятор может повысить ставку сразу до 23% годовых в декабре, ожидает эксперт