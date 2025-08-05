Экономика

Фермерские хозяйства и ИП в Псковской области за год произвели свыше 50 тысяч тонн картофеля

В 2024 году объем производства сельхозпродукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в Псковской области составил 1,3 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Изображение: Псковстат

Помимо крупных сельскохозяйственных организаций, производителями сельхозпродукции являются крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (КФХ и ИП). В 2024 году в Псковской области ими произведено 53,2 тысячи тонн картофеля, 5,5 тысячи тонн овощей, 8,6 тысячи тонн молока.

Доля в общем количестве произведенной сельскохозяйственной продукции в области составила: картофеля — 40,9%, овощей — 17,2%, молока — 3,6%.

Посевная площадь в 2024 году в этих хозяйствах составила 20,1 тысячи га, или 10,4% к общей площади посевов в Псковской области.