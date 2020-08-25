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Прямая трансляция божественной литургии в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО

Фото: Александр Мелинг, https://vk.com/pechory

Псковская Лента Новостей продолжает видеотрансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. Сейчас в режиме онлайн вы можете присоединиться к божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Добавим, сегодня, в 18.00 пройдет онлайн-видеотрансляция Всенощного бдения с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.