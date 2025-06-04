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Божественную литургию провел митрополит Матфей в Острове

Божественную литургию в Спасо-Казанском Симанском монастыре города Острова совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей в день прославления иконы Пресвятой Богородицы «Казанская», сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«По традиции, в день престольного праздника наша обитель наполняется верующими: прихожанами из числа жителей нашего города и района, гостями из соседних районов и паломниками из других регионов страны», - сказал Дмитрий Быстров.

По окончании литургии был совершен праздничный крестный ход. По окончании богослужения с престольным праздником Владыку поздравила игумения Маркелла.

В свою очередь, поприветствовал его Высокопреосвященство и поздравил с праздником», - заключил глава района.