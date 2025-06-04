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День памяти равноапостольной Марии Магдалины отмечают православные 4 августа

На берегу Геннисаретского озера, между городами Капернаумом и Тивериадой, располагался небольшой город Магдала, остатки которого уцелели до наших дней. Теперь на его месте стоит лишь небольшой поселок Медждель.

В Магдале когда-то родилась и выросла женщина, имя которой навеки вошло в евангельскую историю. Евангелие ничего не повествует нам о юных годах Марии из Магдалы, но предание сообщает, что Мария была молода, красива и вела грешную жизнь. В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь. Она стала верной ученицей Спасителя.

Мария была верна Ему не только в дни Его славы, но и в момент Его крайнего уничижения и поругания. Она, как повествует евангелист Матфей, присутствовала и при погребении Господа. На ее глазах Иосиф с Никодимом внесли в гробницу Его бездыханное тело. На ее же глазах они завалили большим камнем вход в пещеру, куда зашло Солнце жизни.

Верная закону, в котором была воспитана, Мария вместе с другими женщинами пребывала весь последующий день в покое, ибо велик был день той субботы, совпадавший в тот год с праздником Пасхи.

Мария Магдалина продолжала свое благовестие в Италии, в самом городе Риме. Очевидно, именно ее имеет в виду апостол Павел в своем Послании к Римлянам, где вместе с прочими подвижниками проповеди евангельской упоминает Марию (Мариам), которая, как он выражается, «много потрудилась для нас». Очевидно, она беззаветно служила Церкви и своими средствами, и своими трудами, подвергаясь опасностям, и разделяла с Апостолами труды проповедничества.

Согласно Церковному преданию, Мария пробыла в Риме до прибытия туда апостола Павла и еще два года спустя после отбытия его из Рима после первого суда над ним. Из Рима святая Мария Магдалина уже в преклонном возрасте переселилась в Эфес, где неустанно трудился святой апостол Иоанн, который с ее слов написал 20-ю главу своего Евангелия. Там святая Мария закончила земную жизнь и была погребена.

В 9 веке ее святые мощи были перенесены в столицу Византийской империи — Константинополь и положены в храме монастыря во имя святого Лазаря. В эпоху крестовых походов они были перенесены в Италию и положены в Риме под алтарем Латеранского собора. Часть мощей Марии Магдалины находится во Франции близ Марселя, где над ними у подножия крутой горы в честь Марии воздвигнут великолепный храм, calend.ru.

Православная церковь также отмечает память Марии Магдалины во второе воскресенье после Пасхи — в День святых жен-мироносиц. А католическая и лютеранская церкви отмечают память Марии Магдалины 22 июля.