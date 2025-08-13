←   ПЛН
 
Церковь / Новости епархии

Состоялись проводы мощей святителя Тихона из Псковской митрополии

15.08.2025 10:21|ПсковКомментариев: 0

Пребывание мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, в Псковской епархии в рамках общецерковного крестного хода, приуроченного к 100-летию со дня блаженной кончины святителя, завершилось 14 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев / Псковская епархия

Торжественные проводы возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

На границе епархии – подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря в посёлке Феофилова Пустынь Стругокрасненского района, митрополит в сопровождении секретаря Псковского епархиального управления протоиерея Андрея Вахрушева и настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора иерея Александра Короплясова передал ковчег с мощами святителя митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву.

В храме Успения Пресвятой Богородицы перед образом и ковчегом с мощами святителя Тихона Высокопреосвященнейшие Владыки, духовенство и сестры Творожковской обители совершили славление дивному угоднику Божию.

 

В завершение митрополит Матфей поприветствовал Владыку Льва и сказал: «Стало доброй традицией встречаться нам здесь в день перенесения ковчега со святынями. В том году мы передавали на этом же месте образ Пречистой Богородицы "Казанская". А ныне, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода, совершается общецерковное принесение в год столетия блаженной кончины святейшего патриарха Тихона. Его честные мощи, которые находятся в этом ковчеге, прошли уже больше половины страны, посетив более сорока регионов. И в Пскове четырехсоттысячный человек пришёл, чтобы почтить мощи нашего земляка, святителя Тихона. Для нас действительно очень дорога память этого дивного угодника, потому что годы его жизни, его рождения, его становления, как будущего пастыря проходили именно на Псковской земле, в стенах Псковской Духовной семинарии, где он принял монашеский постриг и впоследствии священный сан, будучи преподавателем. Именно здесь его собратиями были отмечены его добрый нрав, его кротость, а с другой стороны – очень высокая образованность. И именно здесь он получил от своего отца навыки богослужебной жизни и любви к храму Божиему. Дорогой Владыка, сегодня мы с радостью передаем Вам эту святыню в стенах подворья Творожковского монастыря, чтобы и Новгородская земля смогла также вознести достойную хвалу ныне прославляемому святителю Тихону, патриарху Всеросийскому».

В свою очередь митрополит Лев поблагодарил Владыку Матфея за совместную молитву и выразил радость, что мощи святителя Тихона пребывают в Новгородскую землю.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
