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Представитель РПЦ назвал борьбу с абортами «дыханием жизни в обществе»

Изменение отношения к абортам и их количество в России дают повод для оптимизма, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Борьба с доступностью и "нормальностью" абортов, создание приютов для беременных – это дыхание жизни в обществе. Среди антиабортного движения немало и тех, чьи души были изранены последствиями этой варварской операции. Изменение отношения к абортам и их количество оставляют хоть небольшой, но повод к оптимизму», - цитирует его РИА Новости.

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Отметим, в Псковской области за 2020 год сделали 3490 абортов (на 100 родов — 70,8). В 2019 году в регионе провели 3594 аборта (на 100 родов — 68,2), в 2018 году — 4013 абортов (на 100 родов — 69,2), в 2017 году — 4574 аборта (на 100 родов — 75,5), в 2016 году — 5139 абортов (на 100 родов — 72,4), в 2015 году — 5246 абортов (на 100 родов — 73,7).