Церковь / Из первых уст

«Пастырь. Защитники Отечества»: Герой России иерей Антоний Савченко. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 августа.

Эфир провел настоятель храма Успения Божьей Матери с Пароменья города Пскова, руководитель Псковского епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Алексей Воронюк.

На этот раз героем программы стал Герой Российской Федерации - военный священник иерей Антоний Савченко. 12 мая он погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО, спасая пятерых бойцов. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посмертно удостоил священника ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени, а президент страны Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Протоиерей Алексей Воронюк был знаком с батюшкой с 2018 года и поделился с радиослушателями своими воспоминаниями о нем, а также рассказал о его подвиге.

Повтор выпуска сегодня в 18.21.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.