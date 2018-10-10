Культура

На месяц раньше срока откроется демонстрационный парк на островском крепостном валу

В четверг, 18 октября, открывается демонстрационный парк на крепостном валу в городе Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской региональной общественной организации «Общество истории и культуры Островского уезда». Благоустройство объекта осуществлено в рамках соответствующего проекта при финансовой поддержке Фонда президентских грантов в размере более 4 млн рублей.

Подготовительные работы по расчистке заброшенной и заросшей кустарником территории бывшей крепости на островке между двумя рукавами реки Великой начались еще ранней весной. На островке появились прогулочные дорожки, установлены скамейки для отдыха, фонари перед входом в здание исторического отдела, ограда, опоясавшая территорию демонстрационного парка. Теперь гости могут увидеть сохранившиеся фрагменты исторического памятника. Кроме того, создан макет островской крепости 14-16 веков. Весной следующего года вокруг него разобьют клумбу.

Согласно проекту, восстановление ландшафта крепостной территории должно было завершиться в ноябре, но строители, члены общественной организации вместе с волонтерами сумели на месяц сократить срок.

Отметим, что в средневековье Остров был пограничным форпостом на юге Псковской республики. Островская каменная крепость являлась крупнейшим военно-оборонительным сооружением Древней Руси и не раз первой встречала нападение воинственных соседей. Она была построена на месте деревянной в 14 веке. Имела пять башен и захаб. В 1542 году внутри крепости был построен храм Святого Николая.