Культура

От нательной рубахи до кокошника - в Берлине открывают выставку русского костюма, созданную в «Михайловском»

Уникальная выставка «Русский костюм в миниатюре», подготовленная в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», откроется сегодня в Российском доме культуры и науки в Берлине в 18.00 по местному времен

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию вошли 23 миниатюры, созданные мастерицами из Центра творческих музейных программ в Бугрово. Выполненные по образцам традиционных народных кукол, эти объёмные аппликации представляют собой реконструкцию русского костюма - полные комплекты мужской, женской, детской одежды, как повседневной, так и праздничной, предназначенной для разной погоды и разных времён года. Костюмы создавались по образцам подлинной крестьянской одежды, представленной в коллекциях разных музеев, прежде всего - собственно «Михайловского» и, кроме того, Российского этнографического и Государственного Русского музеев, Псковского государственного музея-заповедника, Великолукского и Опочецкого краеведческих музеев.

Костюмы воссозданы в мельчайших деталях, пояснили в музее. Проработаны все составляющие образа: от нижней (нательной) рубашки до головного убора и тканого пояса. Каждый из экспонатов сопровождается росписью, указывающей на элементы костюма. Так, например, праздничная демисезонная одежда зажиточной крестьянки, это: «сарафан из парчи, украшенный золотой тесьмой, одевается на нательную (нижнюю) рубашку из льняного домотканого полотна; верхняя одежда из парчи «шугай», на теплой подкладке - заячьем меху, распашная, с длинными рукавами, подол сзади собран в плотные сборки; головной убор замужней женщины - «кокошник» из парчи, расшитый бисером и жемчугом; шелковый платок, повязанный поверх головного убора».

Праздничная демисезонная одежда зажиточной крестьянки

Планируется, что выставка «Русский костюм в миниатюре» будет экспонироваться в Берлине в течение месяца. В «Михайловском» убеждены, что этот передвижной проект ждёт активная выставочная жизнь - как в России, так и за её пределами.

Напомним, что сегодняшний вернисаж в Берлине, а также последующие за ним показ спектакля «Колобок» музейного театра «Петрушкина баловня» и программа «Русские народные игры» XIX века входят в программу широкомасштабного фестиваля культуры и искусства «Русские сезоны».

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В этом году фестиваль проводят в третий раз. В 2017 и в 2018 году его принимали Япония и Италия соответственно; события фестиваля в течение этих двух лет разворачивались в 120 городах, их аудитория составила почти 9 миллионов человек. В нынешнем году «Русские сезоны» принимает Германия.

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» не впервые участвует в «Русских сезонах». Осенью прошлого года музей представлял четырёхдневную программу в Италии - в Департаменте гуманитарных, социальных и культурных дисциплин Университета города Парма.