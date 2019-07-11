Группа «Арт-Мастер» выступит на Дне города в Пскове

Группа «Арт-Мастер» выступит на празднике Дня города Пскова 20 июля. «АртМастер» - вокальный ансамбль эстрадной песни, исполняющий исключительно свой авторский материал.
В основе репертуара лежат произведения художественного руководителя ансамбля Андрея Евстафьева, лауреата телефестиваля «Песня года». Его песни звучат в исполнении Ларисы Долиной, Наташи Королевой, Сергея Рогожина, Мити Фомина, Марины Девятовой, Андрея Цветкова, а также других, в том числе псковских, артистов.
Группа - это многоголосие, сплав стилей, волнующих аккордов и красок, мир захватывающих эмоций и волшебных мелодий, это квартет самобытных вокалистов, нашедших свой уникальный стиль исполнения.
Генеральные спонсоры: центр «Тезнодром», ресторан «Филей», Аквапарк «Акваполис», компания «Авто-АС» - представитель «Renault» в Пскове.
Спонсоры: Завод электротехнического оборудования, ГК «Луг», магазин Mango, ресторан «Инжир», ТК «ПИК60», клуб «Супер-Фитнес», кафе «Вкус и цвет».
Информационные партнеры: Псковская Лента Новостей, Центр деловой информации, радио «Шансон» в Пскове, телеканал «Первый Псковский».