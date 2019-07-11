Культура

Группа «Арт-Мастер» выступит на Дне города в Пскове

Группа «Арт-Мастер» выступит на празднике Дня города Пскова 20 июля. «АртМастер» - вокальный ансамбль эстрадной песни, исполняющий исключительно свой авторский материал.

В основе репертуара лежат произведения художественного руководителя ансамбля Андрея Евстафьева, лауреата телефестиваля «Песня года». Его песни звучат в исполнении Ларисы Долиной, Наташи Королевой, Сергея Рогожина, Мити Фомина, Марины Девятовой, Андрея Цветкова, а также других, в том числе псковских, артистов.

Группа - это многоголосие, сплав стилей, волнующих аккордов и красок, мир захватывающих эмоций и волшебных мелодий, это квартет самобытных вокалистов, нашедших свой уникальный стиль исполнения.

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Напомним, что основные мероприятия праздника в День города пройдут на Октябрьской площади Пскова 20 июля. Праздник начнется в 13.00. В рамках программы также состоится выступление певицы Натали. Напомним, что основные мероприятия праздника в День города пройдут на Октябрьской площади Пскова 20 июля. Праздник начнется в 13.00. В рамках программы также состоится выступление певицы Натали.

Организаторы празника: управление культуры администрации города Пскова, МБУК «Дом Офицеров», при участии продюсерского центра «Королев продакшн».