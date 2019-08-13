Культура

Завтра состоится заседание исторического кружка «Изборская пятница»

Псково-Изборский музей-заповедник приглашает изборян и гостей музея-заповедника 16 августа в 15.00 на заседание исторического кружка «Изборская пятница». Об этом сообщается на странице музея ВКонтакте.





В доме купца Белянина (ул. Печорская, 39) состоится представление нового издания «Письма Александра Иванова», раскрывающего личность известного русского художника, создателя эпохального полотна «Явление Христа народу», с малоизвестной стороны удивительного мастера слова и философа.

На представлении издания выступят его инициаторы и авторы: профессор Российской академии художеств Александр Крылов, написавший предисловие, и учёный секретарь музея-заповедника «Изборск», кандидат культурологи Владимир Мельников, научный редактор издания и автор послесловия.

Данное издание включает факсимильное воспроизведение книги «Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка 1806–1858 гг.», изданной в Санкт-Петербурге в 1880 году художником Михаилом Петровичем Боткиным, и очерк художника Николая Рериха, лично знавшего М. П. Боткина и слышавшего от него рассказы об А. А. Иванове. Особенность данного издания в отсутствии редакторских комментариев и переделок авторского текста, что, по мнению издателей, подчёркивает уникальную ценность первоначальных изданий, отмеченных печатью своего времени. Также в издании впервые воспроизведён оригинальный дагерротип, запечатлевший А. А. Иванова в Риме в 1846 году – единственная известная фотография великого художника. Подлинник для воспроизведения предоставил Государственный Русский музей.

В своих письмах художник А. А. Иванов писал: «Картина не есть последняя станция, за которую надобно драться. Я за неё стоял крепко в своё время, и выдерживал все бури, работал посреди них, и сделал всё, что требовала школа. Но школа – только основание нашему делу живописному, – язык, которым мы выражаемся. Нужно теперь учинить другую станцию нашего искусства – его могущество приспособить к требованиям и времени, и настоящего положения России. Вот за эту-то станцию нужно будет постоять, т. е. вычистить её от воров, разбойников, влезающих через забор, а не дверьми входящих».

Среди адресатов писем художника немало тех, чьё имя связано с Изборском или Изборску дорого, например, поэт Николай Михайлович Языков, о котором мастер писал в письме к брату: «Я бы очень желал, чтобы ты сошёлся с Языковым: это самый лучший цвет нашего отечества. Нет ни одного человека, который, зная сколько-нибудь Языкова, не отозвался бы о нём с похвалою».

Приглашаются все желающие. Вход свободный.