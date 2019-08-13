Культура

Фестиваль народа сето пройдет в деревне Сигово

Торжественное открытие фестиваля состоится 28 августа, в день Престольного праздника Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря - Успения Пресвятой Богородицы.

Участниками фестиваля в 2019 году станут около 400 представителей народа сето из Псковской области и Эстонии: семьи сето, творческие коллективы и мастера, сохраняющие и возрождающие традиции малого народа, сообщается в группе Псково-Изборского музея-заповедника ВКонтакте.



В программе фестиваля Богослужение и крестный ход в Свято-Успенском Псково-Печорском монастыре, выступление творческих коллективов на фестивальных площадках (д.Сигово), народное гуляние Кирмаш, ярмарка декоративно-прикладного творчества.

В этом году к празднику присоединятся участники Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль». 10 творческих коллективов – представителей финно-угорских народов Российской Федерации примут участие в праздничном концерте в Сигово.



Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» - это уникальная возможность посетить «Королевство сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» - объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения и ближе познакомиться с трудолюбивым народом сето.