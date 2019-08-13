Культура

На экскурсии по Изборской крепости приглашают псковичей

На сборные экскурсии по Изборской крепости приглашает псковичей и гостей города Псково-Изборский музей.



Ежедневно в 11.00 и 14.00 для индивидуальных посетителей проводятся сборные экскурсии по Изборской крепости. Количество экскурсантов в одной группе до 15 человек.

Группы комплектуются в доме купца Анисимова (ул. Печорская, 41 а) в порядке живой очереди без предварительной заявки.

Как сообщается в группе музея ВКонтакте, стоимость экскурсии с группы: в будние дни - 2250 рублей , в выходные и праздничные дни- 3750 рублей.

В стоимость экскурсионного обслуживания входной билет не входит.

Телефон для справок: +7 (81148) 9-66-02