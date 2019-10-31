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Культура

Ночь в соборе

04.11.2019 13:32|ПсковКомментариев: 0

Мы стоим в тишине Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Темноту можно было бы назвать полной, если бы откуда-то сверху не лился слабый свет, обрисовывающий строгие лики и строительные леса. Время как будто прекращает свое течение, делая неважным то, что прежде казалось значительным, - сообщения в телефоне, список покупок в гипермаркете и домашние споры. И вдруг - невесомо, из тишины темных сводов вырастает женский голос, он летит птицей над нами, под куполом, заполняя собой все, огибая каждый уголок древнего храма и повторяя каждую морщинку на наших душах, очерчивая границы и растворяя их в дыхании вечности.

Акция «Ночь искусств», благодаря которой около 100 псковичей смогли побывать на поздних экскурсиях в соборе Мирожской обители, будто заново открыла красоту новоиспеченного резидента списка ЮНЕСКО. Что еще важнее - она заново открыла что-то в каждом из гостей.

Необычно был построен уже сам рассказ о храме. Встречала всех девушка в старинном русском наряде со свитком, повествование вела соответствующее - напевное, старорусское, величавое. Она поведала гостям о том, когда и кем был основан монастырь, как он строился, как расписывался фресками.

«А было сие в древности глубокой - в веке 12-м. Сказывает летопись новгородская, что было сие в году 6664-м от сотворения мира, а от рождества Христова - в 1156 получается. В год сей преставися епископ новгородский Нифонт, муж образованный, из Константинополя-града родом, многие дела во благо паствы сделавший и в Новеграде, и в Пскове. Радел владыка о просвещении епархии своей и повелел поставить на земле Псковской церковь каменну Спаса Преображения да пригласил мастеров византийских стены ее писати», - рассказывает гостья из прошлого, перенося и своих слушателей в глубокое средневековье. 

Среди гостей - не только псковичи, но и жители Санкт-Петербурга, Москвы, некоторые - целыми семьями или паломническими группками. Все слушают завороженно: лишь изредка взметаются вверх фотокамеры и мобильные телефоны в стремлении удержать миг общения с уникальной живописью, сочетающей художественное совершенство и богатое духовное содержание и чудом сохранившейся до наших дней почти на 90%.

Особенный интерес у слушателей вызвал рассказ заведующей отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника кандидата исторических наук Таисии Викторовны Кругловой. Сотрудник музея остановилась на четырех праздничных сюжетах росписи собора и показала, как духовное содержание православия осмыслялось на языке изобразительном, в котором главным является не слово, а образ - поза, жест, мимика, цвет и свет.

Понимание веры и сомнения, жизни и смерти, чуда и реальности, явленности Бога в человеческом облике, - в живописи древнего собора отражена важнейшая философская проблематика. При этом художественные решения несут в себе четкий отпечаток домонгольского периода, более ранних трактовок основополагающих понятий  христианства (в частности, отсутствие на фресках идеи богоявления через Троицу, своеобразное понимание теофании).

Необычно и то, что древние живописцы изображали библейские фигуры не статично, стараясь в складках одежды, мимике, деталях передать движение - так, например, в сюжете Рождества Христова (который, по словам Таисии Кругловой, является именно в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря самым сложно выстроенным в сравнении с другими примерами искусства Византии и Древней Руси) многочисленные фигуры участников события размещены вокруг центрального образа сидящей Богородицы, которая, как пружина, закручивает ритм, развивающийся вокруг этого главного образа.

Таисия Круглова: «Это самый полный по объему сохранившейся живописи ансамбль домонгольского времени не только в России, но и на территории Византии того времени. Мы сегодня почерпнули только пригоршню из этого бездонного колодца».

40-минутная экскурсия по древнему храму стала настоящим подарком, учитывая то, что в обычный день попасть в собор, да к тому же бесплатно, не так просто. Внутри собора поддерживается особый климатический режим: если на улице дождь или просто сырая погода, доступ внутрь закрыт. «Климатологические службы готовы к такому потоку посетителей, нам разрешено принять до ста человек, - рассказывала ТАСС в преддверие акции «Ночь искусств» пресс-секретарь Псковского музея-заповедника Марина Николаева. - Конечно, колебания влажности будут в пределах 2-3%, но мы готовы пойти на это на один день».

По мнению Таисии Кругловой, подобные инициативы и проекты не просто важны - они необходимы, в том числе вследствие нового статуса памятника архитектуры. «Просветительская сторона должна быть организована, - уверена сотрудник Псковского музея-заповедника. - Начало мы положили этим праздником. А дальше, думаю, будем выстраивать определенную программу популяризации объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В декабре мы планируем начать встречи на лекториях в соборе, где мы будем рады рассказывать о сюжетах, людях, связанных с этим храмом, о событиях истории монастыря. Вся информация о времени и месте будет публиковаться на Интернет-ресурсах музея».

По окончании экскурсии мы не могли не спросить о том, на каком этапе сейчас находится процесс реставрации древнего памятника. Как сообщили сотрудники музея, в этом году на данный объект не было выделено ни копейки. Впрочем, эта ситуация никого не удивляет - так было всегда: то идет финансирование, то отсутствует. О каком бы то ни было регулярном выделении средств пока приходится лишь мечтать. Есть надежда у музейщиков на то, что эта практика изменится в связи с включением собора в список ЮНЕСКО.

«У нас не завершена работа по реставрации, - говорит Таисия Круглова. - Последние реставрационные работы по архитектуре были в 2013 году. Также требуют продолжения работы по реставрации живописи. На данный момент выполнено пока лишь порядка 60% необходимых работ по этому направлению».

Напомним, что одним из источников финансирования работ по сохранению уникального ансамбля Спасо-Преображенского Мирожского Завеличенского монастыря станут средства из внебюджетных источников в рамках работы АНО «Возрождение объектов культурного наследия», возглавляемого Сергеем Степашиным. В начале апреля этого года на встрече с губернатором области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном была озвучена информация о том, что региону в течение пяти лет будет выделено 12 млрд рублей на восстановление около 20 объектов культурного наследия.

Будем надеяться, что так и будет. А пока в древнейшем соборе Пскова финансы молчат - здесь рассказывают о том, чего не стоит забывать, берегут каждый миллиметр наследия, нуждающегося в нашей заботе, и поют древние распевы…

Елена Никитина

Теги: #Мирожский монастырь #Ночь искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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