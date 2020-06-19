Культура

Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет в июле в онлайн-формате

Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость», который проводится ежегодно во вторые выходные июля на территории государственного музея-заповедника «Изборск» в 30 км от Пскова, в этом году пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщается в официальной группе музея в соцсети ВКонтакте.



Фото: Музей-заповедник «Изборск», ВКонтакте

«Фестиваль «Изборская крепость» - это всегда интересная и насыщенная культурная программа, яркие и незабываемые эмоции, творческие дебюты», - заявляют организаторы.

Прием заявок на интернет-фестиваль «Изборская крепость» продолжается, уточнили в музее. Видео и аудиозаписи можно направлять на почту жюри izborskbastion@list.ru. Прием произведений на конкурс проводится до 1 июля 2020 года.

Желательно в письме написать несколько строчек о себе, и прикрепить фото, для того чтобы в августе 2020 года издать брошюру фестиваля.

Возраст участников - с 7 лет. Участие – бесплатное.

Номинации фестиваля:

Автор (музыки и текста) Композитор (автор музыки на чужие стихи) Исполнитель Дуэт Ансамбль Поэт Исполнитель песен Александра Дольского

Список участников будет опубликован 1 июля, список финалистов – 10 июля, список победителей – 12 июля.

Организатор фестиваля - ПРОО «Псковские барды» при поддержке Государственного музея-заповедника «Изборск».