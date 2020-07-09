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Культура

Фотофакт: В Покровском углу ведутся работы по подготовке постамента для памятника Савве Ямщикову

12.07.2020 18:56|ПсковКомментариев: 0

В Покровском углу, на площадке у крепостной стены, где пересекаются улицы Свердлова и Воеводы Шуйского ведется подготовка постамента для памятника реставратору, искусствоведу и публицисту Савве Ямщикову, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее с предложением об увековечивании памяти Ямщикова вышел Благотворительный фонд имени святого Серафима Вырицкого. В ноябре прошлого года представлять проект в Псков приезжал председатель общего собрания Фонда Игорь Гаврюшкин.

Псковская гордума на сессии 30 июня согласовала установку памятника. Бронзовая скульптура высотой высотой 2 м 93 см уже готова. Она представляет собой ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руинированные фундаменты из местного известняка и повторяющие в плане фрагмент Покровской башни Окольного города.

Напомним, место установки выбрали инициаторы установки памятника. Они же оплатят все работы.

Скульптуру поставят на небольшой холм, поросший травой. Для этого используют износостойкий спортивный газон. Вокруг будут скамейки на как бы руинах из псковского известняка, расположенные по кругу, повторяющему кольцо Покровской башни. На одной из плит смонтируют табличку «Савва Ямщиков». Известняком же замостят дорожку к памятнику.

Теги: #благоустройство #память #фотофакт #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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