Культура

Онлайн концерт «Музыка&Цвет. Сотворение мира» пройдет в Изборской крепости

Онлайн концерт «Музыка&Цвет. Сотворение мира» пройдет в Изборской крепости 6 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике, в 17.00 состоится открытие выставки Наталии Земляной «Под открытым небом».

Кроме того, состоятся выступления известных петербургских и московских музыкантов. По словам организаторов, это будет синтез музыки и живописи в «живом формате». Мероприятие пройдет при поддержке Государственного музея-заповедника «Изборск».

Художник Наталия Земляная, яркий представитель петербургского структурного направления в изобразительном искусстве, во время концерта будет «сотворять» картину.

Участники проекта: Наталия Земляная (художник), Олег Шар (перкуссия), Алексей Зубарев (гитара), Сергей Летов (духовые), Ольга Глазова (гусли).

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в онлайн формате. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь