Культура

Концерт органной музыки «Слепой рыцарь» состоится в Печорах 4 октября

Концерт органной музыки «Слепой рыцарь» состоится в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 4 октября в 16.00. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения французского органиста и композитора Луи Вьерна. Исполнитель - лауреат международных конкурсов Михаил Каталиков (орган, Москва).

В программе:

Л. Вьерн (1870-1937) Прелюдия из симфонии №1 для органа d-moll op.14

C. Франк (1822-1890) Cantabile H-dur

Ш.-М. Видор (1844-1937) Две части из симфонии №8 H-dur op.42:

III Allegro

IV Variations

Л. Вьерн Две части из симфонии №1 для органа d-moll:

III Scherzo

VI Final

Л. Вьерн Две пьесы - Прелюдия fis-moll и Sortie из Меssе Basse, op.30

Л. Вьерн Две части из симфонии №4 g-moll op.32:

IV Romance

V Final

Л. Вьерн "Etoile du soir" ("Вечерняя звезда") из сборника "24 пьесы-фантазии" op.51

Ш.-М. Видор Часть из симфонии №7 a-moll op.42 IV Allegro ma non troppo

Л. Вьерн Две части из симфонии №6 H-dur op.59:

III Scherzo

V Final

Посетителей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.

Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а.