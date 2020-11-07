Культура

Сотрудники районных учреждений культуры постигают азы эксплуатации автоклубов

В Псковском областном центре народного творчества проходит рабочая встреча специалистов районных учреждений культуры с представителями поставщиков передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте областного комитета по культуре.

На мероприятии у работников культуры региона есть возможность обменяться опытом, а также обсудить все детали эксплуатации новых мобильных культурных центров.

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Культура» в восемь районов Псковской области поступили автоклубы, благодаря чему культура станет доступнее и ближе жителям даже самых отдаленных населенных пунктов области. В частности, передвижные многофункциональные культурные центры теперь есть в Себежском, Псковском, Печорском, Дедовичском, Новосокольническом, Стругокрасненском, Порховском и Пыталовском районах. Всего на эти цели было направлено порядка 40 млн рублей.

Передвижная концертная площадка включает в себя сцену-трансформер на 18 квадратных метров, полноценное концертное оборудование, автономную систему питания, комфортабельный салон для перевозки творческих коллективов, костюмерную и вместительное багажное отделение.

Концепция, разработанная и реализованная регионом, отличается от изначально предложенного проекта. В частности, в качестве базы для автоклуба в Псковской области используется автобус ПАЗ, а не микроавтобус. Это позволило значительно увеличить площадь концертной площадки и оснастить машину дополнительным оборудованием. Кроме того, такой автоклуб не нуждается в дополнительном транспорте для перевозки артистов и работников культуры.