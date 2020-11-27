Культура

Исторические фотографии Пскова вошли в спецпроект МВД России к 75-летию Великой Победы

В Год памяти и славы Общественный совет при МВД России подготовил подарочные открытки «Подвиг солдат правопорядка в годы Великой Отечественной войны». Архивные фотоснимки, вошедшие в набор из 16 открыток «Подвиг солдат правопорядка в годы Великой Отечественной войны», рассказывают об организации партизанского движения, формировании женских отрядов милиции, работе с детьми-сиротами, защите железнодорожных и промышленных объектов сотрудниками органов внутренних дел в Великую Отечественную войну.

«Эти уникальные фотографии были сделаны военными фотографами и самими милиционерами в годы защиты Родины от фашизма и оставили нам документальное подтверждение их подвига. Героев фотоснимков уже давно нет в живых. Но живы их потомки: дети, внуки и правнуки, для которых очень важно как память иметь фотографию своего предка», - рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Каждая открытка несет свою историю. Для ее восстановления авторы проекта отсмотрели десятки фотографий из архива Центрального музея МВД России, корректировали подписи к каждому снимку, консультируясь со специалистами.

В наборы открыток вошли исторические фотографии из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новгорода и Пскова.

Полную версию открыток можно посмотреть здесь.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в УМВД России по Псковской области состоялась встреча с полковником милиции в отставке, кавалером ордена Мужества Андреем Шаровым. В торжественной обстановке Андрею Геннадьевичу передали памятные открытки «Подвиги солдат правопорядка в годы Великой Отечественной войны». На одной из них есть фотоснимок с изображением его дедушки - героя Великой Отечественной войны старшего лейтенанта милиции Андрея Воробьева.

Андрей Яковлевич Воробьев родился 12 февраля 1902 года в крестьянской семье в деревне Студенец Шумячского района Смоленской области. Свой путь в органах внутренних дел на транспорте начал в 1926 году в Смоленске. А затем лейтенанта милиции Андрея Воробьева направили в город Брест – Литовский, где в сентябре 1940 года назначили начальником Линейного отделения милиции станции «Брест - Литовский».

Здесь с первых дней войны он возглавил оборону железнодорожного комплекса станции «Брест». Свои позиции стражи порядка стойко удерживали вплоть до 25 июня 1941 года. И по условному сигналу Воробьёва оставшиеся в живых бойцы нанесли врагу внезапный удар, что позволило им прорвать кольцо окружения.

Однако, среди милиционеров, сумевших вырваться с боем из оккупированного Бреста, Андрея Воробьева не оказалось. Как выяснилось уже после войны, вечером 25 июня он решил перед уходом попрощаться с семьёй – женой, сыном и дочкой. Но дома его ждала засада. Фашисты схватили офицера и расстреляли в Бресте на берегу реки Муховец.

«Наша семья до сих пор не знает точного места захоронения Андрея Яковлевича. И поэтому памятник, открытый ему в Смоленске, для нас очень многое значит! – рассказал Андрей Шаров. - Мой дядя занимался сбором данных о судьбе дедушки. От него я узнал, что, когда моего деда гитлеровцы уже уводили из дома, он успел крикнуть 12-летнему сынишке: «Будь героем, сын!».