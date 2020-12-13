Псковская библиотека обзавелась искусственным интеллектом

Виртуального помощника «приняла в штат» библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в библиотеке.
Виртуальный библиотекарь будет рассказывать псковичам о новинках книгоиздания и периодики. «В первый день своей работы Марфа Васильевна Библиолюбова познакомила читателей с содержанием нового выпуска журнала "Тошка и компания"», - отметили в учреждении.
Напомним, псковская городская библиотека «БиблиоЛюб» победила в национальном проекте «Культура» и первой в Псковской области стала модельной библиотекой – то есть, получила самое современное оснащение.
Запустить новый проект «Виртуальный помощник» библиотека смогла вместе со студентом Псковского политехнического колледжа Савелием Абрамовым, который проходит там производственную практику.
Пообщаться с Марфой Библиолюбовой можно на сайте библиотеки и в группе «Вконтакте».