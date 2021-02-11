Культура

Валентина Курбатова наградили в Михайловском золотой медалью конкурса «Патриоты России»

Сегодня, в рамках XXIV Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «…Здесь опять минувшее меня объемлет живо…» в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоялось награждение известного псковского писателя, литературного критика, лауреата Государственной премии России Валентина Курбатова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, награду Всероссийского конкурса «Патриот России 2020» псковичу вручила Лола Звонарева, секретарь Союза писателей Москвы, 12 лет издающая журнал «Литературные знакомства».

Лола Звонарева рассказала, что статьи Валентина Курбатова в журнале имели большой резонанс, вплоть до читательских вопросов во время радиопередачи с ее участием. И поэтому их небольшой издательский коллектив испытал особенную гордость, когда стало известно, что опубликованный в «Литературных знакомствах» цикл литературоведческих эссе о русских писателях (А. Пушкин, Л. Толстой, А. Платонов, В. Шукшин и другие) под общим названием «Осмелившийся быть» был удостоен первой премии конкурса в номинации «Мы - россияне!».

Так как Валентин Курбатов не смог приехать в Архангельск, где в свое время проходило награждение победителей, то диплом и знак «Золотая медаль» конкурса Лола Звонарева привезла ему в псковское «Михайловское». Принимая эти знаки отличия, Валентин Курбатов сказал, что воспринимает их как своего рода боевую награду во времена сопротивления беспамятству.

Напомним, что конкурс СМИ «Патриоты России» проводится Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям с участием Минобороны страны, а также органов исполнительной власти и союзов журналистов субъектов федерации.