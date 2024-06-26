Латвия усиливает ПВО в граничащем с Россией регионе

Министр обороны Латвийской республики Андрис Спрудсис заявил, что в Латгалию передислоцированы мобильные группы военно-воздушных сил страны, оснащенные средствами ПВО. Кроме того, вблизи латвийско-российской границы установлены радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения беспилотников. Как добавил министр, в усилении системы ПВО также принимают участие военнослужащие по призыву, сообщает ТАСС.

По данным портала, подобное решение министерство обороны республики приняло из-за беспилотника, который, по утверждению латвийских властей, 7 сентября упал неподалеку от города Резекне в Латгалии. Об инциденте сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который назвал его российским, при этом не привел каких-либо подробностей или доказательств российской принадлежности аппарата. В связи с этим временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин был приглашен в МИД прибалтийской республики.