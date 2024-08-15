Культура

Зачем псковичам якутские сказки и в чем они перекликаются, рассказала писатель

Зачем псковичам якутские сказки и как они перекликаются, рассказала в передаче «Анализируй этно» на радио ПЛН-FM (102.6 FM) шеф-редактор издательства PressPass, автор семи сказочных книг по регионам России, специалист по фольклору Дальнего Востока и Севера Александра Агафонова.

Мотивы якутских сказок во многом пересекаются с псковскими. Народы Дальнего Востока России очень ревностно относятся к своей мифологии, к сказкам в том числе.

«Выведать их было сложно, мне в этом помогали многие. Мы нашли старинные бобины с пленкой, где был записан материал и не разобран, как это зачастую бывает», - поделилась писатель.

Александра Агафонова говорит о том, что предки в якутских сказках изображаются бесстрашными и целеустремленными. Так же, как и в псковских сказках.

Самобытность псковских сказок видна на примере общеизвестной сказки «Курочка Ряба». В привычном варианте она заканчивается тем, что курочка обещает хозяевам снести новое золотое яичко. В псковском варианте курочка успокаивает хозяев и заверяет, что они вместе всего добьются сами. Таким образом подчеркивая независимость псковичей и их трудолюбие.

В разговоре о самобытности малых коренных народов Дальнего Востока Александра Агафонова отмечает, что у малочисленных народов очень сильна связь с природой, они относятся к ней уважительно и стараются задабривать. В Якутии до сих пор, даже при том, что во многих домах стоят газовые плиты, «кормят» огонь.