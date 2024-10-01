Общество

Подсудимых, проходящих военную службу, освободили от ответственности

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы, пишет РИА Новости.

Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.