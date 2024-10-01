ЖКХ

Более 3,5 тысячи домовладений псковичей уже подключили к газу — Антон Дымов

Более 3,5 тысячи домовладений в Псковской области уже подключили к газу, в работе есть еще потенциал, заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющий организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире ВГТРК «Псков».

«По результатам года эти цифры будут интереснее, поэтому ждем 31 декабря», - дополнил гендиректор.

До прихода Антона Дымова на свой пост в Псковской области было построено 460 километров газораспределительных сетей и газопроводов-отводов, подключено к газу порядка 2400 абонентов. Работало на тот момент не более 80 бригад.

«Сейчас мы уже построили порядка 170 километров, и - это не предел», - отметил генеральный директор.