ЖКХ

Антон Дымов: Наша задача — в этом году довести газ в Пушкинские Горы

Пять газопроводов-отводов, четыре межпоселковых газопровода, 14 внутрипоселковых газопроводов находятся в проектировании в Псковской области на сегодняшний день по программе газификации. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющий организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире ВГТРК «Псков».

«Стратегический объект этого года - это ГРС отводы в Пушкинские Горы и Новоржев и строительство внутрипоселкового газопровода в Пушкинских Горах. Наша задача: в этом году довести газ в Пушкинские Горы», - пояснил гендиректор.

Также ведется строительство объекта в деревне Ущицы Куньинского района. «В этом году в планах его построить, а в начале следующего года - впустить в эксплуатацию», - сказал Антон Дымов.