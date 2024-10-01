ЖКХ

Антон Дымов: Нам хотелось, чтобы люди дровами дома не топили

На 30% увеличилось подключение Псковской области к газу по сравнению с предыдущими периодами. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющий организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире ВГТРК «Псков».

«Смысл вести газ в никуда? Звонки, которые поступали от людей: "Труба есть, газа нет". Нам хотелось, чтобы люди не вставали с утра, дровами дома не топили, а газ пришел непосредственно к населению, поэтому первые встречи с жителями и показали проблематику, показали, ради чего мы все делаем», - рассказал Антон Дымов.

Поэтому и было принято решение о комплексном подключении домовладений, добавил генеральный директор.