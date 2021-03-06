Культура

Себежские вокалисты привезли награды с международного фестиваля

IX Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Открыты творчеству сердца» прошел с 13 по 15 марта в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Себежской детской школе искусств.

Организатор конкурса – Центр развития культуры и искусства «Время талантов» (Великий Новгород) при поддержке министерства культуры Московской области и государственного комитета Псковской области по культуре.

В конкурсе приняли участие творческие коллективы и солисты из Санкт-Петербурга и Пскова, Ленинградской, Псковской, Московской, Калужской и Новгородской областей.

Оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри, состоящее из ведущих преподавателей вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Себежскую детскую школу искусств на конкурсе представили творческие коллективы и солисты в разных номинациях и возрастных категориях.

Артем Тихомиров – солист детского хореографического ансамбля «Рассыпуха» – стал обладателем Гран-при конкурса.

Детскому хореографическому ансамблю «Рассыпуха» вручили два диплома лауреата I степени.

Детская эстрадная группа «Маленькая компания» в возрастной категории 5-8 лет завоевала диплом I степени.

Свое вокальное творчество в номинации «Эстрадный вокал» продемонстрировали Марианна Ершова, Олеся Клименкова и Милена Ефимова, они стали дипломантами I степени. Ольге Калиновой вручен диплом лауреата III степени. Обладателем диплома лауреата II степени и участником гала-концерта стал Данила Микшин.

Впервые на конкурсе такого уровня в номинации «Академический вокал» выступили Екатерина Мотовилина и Ангелина Егорова, они получили дипломы I степени.

Всем преподавателям и руководителям коллективов также вручили благодарственные письма.