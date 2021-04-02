Культура

«Музейный квартал» откроется в Пскове в августе

«Музейный квартал» откроется в Пскове в августе. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» Александр Голышев, рассказывая о ближайших планах учреждения.

По его словам, теперь, с получением федерального статуса, музей может решать вопросы серьезного научного обеспечения, открытия новых специальностей, в том числе смотрителей. «Так, в августе мы открываем большой комплекс "Музейный квартал". Это Поганкины палаты — 28 залов и почти 20 тысяч квадратных метров площади показа, это картинная галерея на три этажа, Дом Ксендза», - рассказал гость студии.

В число объектов показа, подведомственных объединенному музею, входят и боевые башни. Там готовятся выставки-экспозиции. «То есть к открытию летнего сезона мы готовимся очень серьезно. Завершено решение всех вопросов, связанных с имущественным комплексом, это более 170 наименований», - добавил Александр Голышев.

На сегодняшний день, по его словам, в состав Псково-Изборского объединенного музея-заповедника входят две основные структурные площадки — в Пскове и Изборске, и 4 филиала: музеи-усадьбы Мусоргского и Римского-Корсакова, усадьба Софьи Ковалевской в Полибино и Печорский филиал. «Не вошедшие в структуру объединенного музея филиалы пользуются нашими фондами, мы им в этом помогаем, они не брошены», - сообщил Александр Голышев, добавив, что «чисто организационное решение вопроса об их включении в состав объединенного музея потребует времени».