Культура

Дом баронессы в Печорах планируют отреставрировать

Дом баронессы С. М. Бюнтинг в Печорах (объект культурного наследия регионального значения) планируется отреставрировать. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Деревянный дом с мезонином на цокольном каменном этаже находится вблизи Псково-Печерского монастыря слева от выхода из Нижних ворот (рядом со смотровой площадкой).

«Памятник находится в плачевном состоянии, необходимо проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. В настоящее время началась подготовка научно-проектной документации по ремонту, реставрации и приспособлению памятника для современного использования», - говорится в сообщении.

Научно-проектная документация будет состоять из следующих разделов: предварительные работы; комплексные научные исследования; проект реставрации и приспособления, включающий эскизный проект.

«Вдова тверского губернатора София Михайловна в 1936 году переехала в Печоры, где построила себе дом вблизи монастыря. 2 марта 1917 года разъяренная толпа растерзала губернатора Н. Г. Бюнтинг в Твери. София Михайловна пыталась перевести тело мужа в имение Халахальню, (расположенное в пригороде исторического Изборска), чтобы похоронить его в семейной усыпальнице, но ей удалось доехать лишь до Пскова. По некоторым данным тайное отпевание было проведено в Скорбященской церкви протоиереем Лесоклинским, а тело было перевезено и погребено в пещерах Псково-Печерского монастыря. По Тартускому миру, заключенному в феврале 1920 году, территория, где находилось имение Бюнтингов, отошла к Эстонии, и в 1920-х годах вдова и младшая дочь С. Н. Бюнтинг вернулись в родные края. К этому периоду относится ее активное участие в деятельности комитета защиты интересов русских, женского отделения при Печорском обществе просвещения, по проведению Дней русской культуры и певческих праздников. Однако после занятия Прибалтики частями Красной армии, С. М. Бюнтинг с дочерью и внуками перебрались в Бельгию», - рассказали в НКО.