Культура

В Изборске открыта выставка работ художников и скульпторов разных стран

В государственном музее-заповеднике «Изборск» продолжает работу художественная выставка «Отражения в воде». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Уникальная выставка «UnisVers'ART — отражения в воде» представлена Французской ассоциацией «Наследие», творческим объединением «Полиреализм» в рамках III международного салона современного искусства UnisVers’ART. Также в салоне принимает участие творческое объединение из Санкт-Петербурга «Полиреализм», в котором состоит более 60 художников и скульпторов.

На выставке представлены работы художников, скульпторов и фотографов более чем из 14 стран: Франции, России, Швейцарии, Португалии, Чехии, Венгрии, Словакии, Украины, Марокко, Китая, Италии, Канады, Малайзии, Германии и так далее.

«Посетители музея-заповедника "Изборск" уже по достоинству оценили художественные работы. Приглашаем всех приобщится к прекрасному, познакомиться с творчеством художников России, Франции и других стран», - добавили в музее.