Культура

Цирковое шоу Владимира Дерябкина пройдет в Пскове с 19 августа по 5 сентября

Московский передвижной цирк Юрия Никулина представит уникальное шоу Владимира Дерябкина «В полете» в Пскове. Цирковое представление пройдет в красно-белом шатре на парковке у торгово-развлекательного центра «Акваполис» в Пскове (улица Кузбасской Дивизии, 19) с 19 августа по 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«Внутренняя обстановка цирка не оставит равнодушным абсолютно никого: попадаешь в атмосферу праздника, детства, в удивительный мир чудес и волшебства! Запах попкорна и сладкой ваты встречает каждого гостя. Удобный и комфортный зрительный зал с мягкими сиденьями со спинками располагает к удобному просмотру. Звучит звонок и гаснет свет. В ярко-красном бархатном убранстве загораются огни и в манеж выходят профессионалы своего дела - артисты цирка Никулина. Настоящий цирк настоящего времени, в который хочется возвращаться снова и снова!» - рассказали организаторы.

Перед зрителями выступят лауреат международных фестивалей соло, клоун Дмитрий Шиндров, а также акробаты под руководством заслуженного артиста России Сергея Рубцова – обладатели золотых наград на международных фестивалях в Москве и Гренобле (Франция), обладатели серебряного клоуна на международном фестивале в Монте-Карло (Монако).

На сцену выйдут бронзовый призер международного фестиваля в Китае, серебряный призер международных фестивалей в Москве и Северной Корее, лауреат международных фестивалей в Будапеште (Венгрия) и Монте-Карло (Монако), воздушная гимнастка Мария Ефремкина, участник Las Vegas Show в Мексике, лауреат международного фестиваля в цирке Юрия Никулина, финалист телепроекта «Минута славы», жонглер-бильярдист Станислав Обертаев.

Также зрители увидят «завораживающий экстремальный» полет стрелы (одновременно из нескольких арбалетов) в исполнении заслуженного артиста РФ Антона Попазова и Лолиты Машковой, которые взяли серебро на международном фестивале в Бухаресте (Румыния).

Эксклюзивный номер – «Собаки на скейтбордах». Они лауреаты фестивалей циркового искусства, побывавшие на гастролях в ведущих цирках мира (дрессировщики Анжелика и Станислав Обертаевы).

«Качественная программа, которая надолго останется в сердце каждого. Головокружительные трюки, ломающие законы гравитации! Ирландское шоу, пируэты, рондаты, колонна из людей! И все это на скакалку! Южноамериканские морские котики и многое другое! Зритель то взрывается в аплодисментах, то затаив дыхание наблюдает за действом. Равнодушными не уходит никто, положительные эмоции и заряд позитива гости надолго забирают с собой», - подчеркнули организаторы.

Стоимость билетов от 800 рублей. Продажа билетов ведется в кассе цирка (парковка ТРК «Акваполис» с 10.00 до 20.00, без перерыва) и на сайте kloun.tv (круглосуточно).

Бесплатно для детей в возрасте до 3 лет (в VIP-зону – в возрасте до 4 лет). Необходим документ, подтверждающий возраст ребенка.

Вся информация и бронирование билетов по телефону: 8 915 100 22 00.