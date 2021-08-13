Цирковое шоу Владимира Дерябкина пройдет в Пскове с 19 августа по 5 сентября

Московский передвижной цирк Юрия Никулина представит уникальное шоу Владимира Дерябкина «В полете» в Пскове. Цирковое представление пройдет в красно-белом шатре на парковке у торгово-развлекательного центра «Акваполис» в Пскове (улица Кузбасской Дивизии, 19) с 19 августа по 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Перед зрителями выступят лауреат международных фестивалей соло, клоун Дмитрий Шиндров, а также акробаты под руководством заслуженного артиста России Сергея Рубцова – обладатели золотых наград на международных фестивалях в Москве и Гренобле (Франция), обладатели серебряного клоуна на международном фестивале в Монте-Карло (Монако).
На сцену выйдут бронзовый призер международного фестиваля в Китае, серебряный призер международных фестивалей в Москве и Северной Корее, лауреат международных фестивалей в Будапеште (Венгрия) и Монте-Карло (Монако), воздушная гимнастка Мария Ефремкина, участник Las Vegas Show в Мексике, лауреат международного фестиваля в цирке Юрия Никулина, финалист телепроекта «Минута славы», жонглер-бильярдист Станислав Обертаев.
Также зрители увидят «завораживающий экстремальный» полет стрелы (одновременно из нескольких арбалетов) в исполнении заслуженного артиста РФ Антона Попазова и Лолиты Машковой, которые взяли серебро на международном фестивале в Бухаресте (Румыния).
Эксклюзивный номер – «Собаки на скейтбордах». Они лауреаты фестивалей циркового искусства, побывавшие на гастролях в ведущих цирках мира (дрессировщики Анжелика и Станислав Обертаевы).
Стоимость билетов от 800 рублей. Продажа билетов ведется в кассе цирка (парковка ТРК «Акваполис» с 10.00 до 20.00, без перерыва) и на сайте kloun.tv (круглосуточно).
Бесплатно для детей в возрасте до 3 лет (в VIP-зону – в возрасте до 4 лет). Необходим документ, подтверждающий возраст ребенка.
Вся информация и бронирование билетов по телефону: 8 915 100 22 00.